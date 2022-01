Starszy mężczyzna poprosił ją o nagie zdjęcia. Nie wiedziała, że to grooming

"Zaczęło się niewinnie"

- Pierwszy raz z groomingiem miałam do czynienia w wieku 14 lat. Około 10 lat starszy mężczyzna napisał do mnie w sieci, że chce się poznać, później, że mógłby mi płacić za różne rzeczy w zamian za jakieś zdjęcia i spotkania. Spytałam, jakie spotkania ma na myśli. Odpowiedział, że takie, na których będziemy uprawiać seks. Miałam 14 lat, to nie było legalne, jednak on cały czas do mnie wypisywał. Przyznam, że wysłałam mu parę zdjęć, ale bez twarzy, więc nie ma dowodu, że są moje. Chciał ich więcej, a ja postanowiłam, że zadam mu parę pytań i będę drążyć, bo już wtedy wiedziałam, że chcę to zgłosić na policję. I tak też zrobiłam. Okazało się, że mieszka za granicą i pisał takie rzeczy do wielu dziewczyn – opowiada Alicja.