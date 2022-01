"Dziewice to skarb, kruszyno". Ginekolog na pierwszej wizycie pozostawił w nich traumę na lata

Ania miała powód, dla którego wybrała się na drugą wizytę – trzy testy ciążowe z wynikiem pozytywnym. – Do wyboru lekarza przyłożyłam się tym razem wyjątkowo mocno. Sprawdziłam opinie, oceny. Padło na ginekolożkę, do której musiałam pojechać aż 30 kilometrów. To był strzał w dziesiątkę. Zaangażowana, sympatyczna pani doktor przyjęła mnie z uśmiechem. Zadbała, żebym czuła się komfortowo. Dopytywała o moje odczucia podczas badania. Zostałam u niej na całą ciążę, a później jeszcze na ciążę, w którą zaszłam trzy lata później. Dziś jestem mamą 4-letniego Szymona i rocznej Amelki. Zrobię wszystko, by moja córka, gdy zacznie dojrzewać, była otoczona wyjątkową opieką. Będę z nią rozmawiać, tłumaczyć, opowiadać. Chcę z nią przez to przejść - zapewnia.