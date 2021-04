Rysy i ubytki na panelach podłogowych. Proste sposoby

Rysy i ubytki to zmora nie tylko drewnianych podłóg, ale również tych z paneli drewnopodobnych. Do złudzenia przypominają drewno i są tańsze niż prawdziwy drewniany parkiet. Mowa o laminowanych panelach podłogowych. Wystarczy upuścić coś ciężkiego lub nieumiejętnie przesunąć duży mebel a pojawi się rysa albo dziura. Gdy uszkodzenie podłogi jest niewielkie, wystarczy zaopatrzyć się w specjalny zestaw naprawczy w sklepie budowlanym. Jednym z rozwiązań jest specjalny pisak, a innym gotowe masy naprawcze, które wymagają więcej wprawy. Małe rysy usuniemy pisakiem, natomiast do większych ubytków potrzebna będzie specjalna masa. Pamiętajmy o doborze koloru oraz typu środka naprawczego. Do drewnianej podłogi będzie inny, a do paneli drewnopodobnych inny. Producenci tych środków umieszczają obszerne wideo instrukcje w sieci, więc nie ma obawy, że coś pójdzie nie tak. Niestety w przypadku większych uszkodzeń warto zadzwonić po zawodowca, który pomoże naprawić naszą podłogę.

