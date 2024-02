Rzadko pokazuje się publicznie. Teraz zachwyciła w idealnym płaszczu na wiosnę

"Wiosna, ach to ty" – można by zaśpiewać na widok looku, w którym fotoreporterzy "przyłapali" ostatnio Emmę Watson. Aktorka na co dzień zdecydowanie stroni od fleszy, lecz jako ambasadorka Prady wręcz musiała pojawić się na Fashion Weeku w Mediolanie. Gwiazda "Harry’ego Pottera" postawiła na smart casualową stylizację z beżowym płaszczem w roli głównej.