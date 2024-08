Rzadko widuje męża. Nie każdy wie, czym się zajmuje

Agata Załęcka dała się poznać dzięki rolom w serialach takich jak "Na sygnale", "Na Wspólnej" i "Zakochani po uszy". Aktorka prywatnie jest małżonką Jakuba Kwiatkowskiego, który do grudnia 2023 roku pełnił funkcję rzecznika prasowego Polskiego Związku Piłki Nożnej, a obecnie jest szefem TVP Sport.

Wróciła do męża. Mówi o tym, jak udało się uratować związek

Wróciła do męża. Mówi o tym, jak udało się uratować związek

W tej samej rozmowie aktorka wyjawiła, że po okresach separacji najbardziej tęsknią za prostą bliskością, taką jak wspólne zasypianie. Wspomniała, że jej mąż skarży się na problemy ze snem podczas jej nieobecności. Załęcka przyznała, że po dłuższej rozłące potrzebują nawet kilku dni, aby ponownie przyzwyczaić się do swojej obecności. Podkreśliła, że wbrew stereotypom, "nie rzucają się na siebie".

Zapraszamy na grupę FB - #Wszechmocne. To tu będziemy informować na bieżąco o terminach webinarów, wywiadach, nowych historiach. Dołączcie do nas i zaproście wszystkie znajome. Czekamy na was!