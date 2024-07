Prawdziwa rakieta. Sukienka Zawadzkiej nie ma sobie równych

Wakacje to idealny moment, by zaszaleć ze stylizacjami. Podobnego zdania była Kamila Boś. Rolniczka wskoczyła w dzierganą sukienkę bez rękawków. Fason pięknie podkreślił sylwetkę "królowej pieczarek", a jasny kolor wyeksponował opaleniznę. Modowego twista dodały odpowiednio dobrane buty (klapki z dziurkami) oraz torebka-koszyk. Wakacyjna stylizacja Kamili Boś wcale się nie przeterminowała, warto odtworzyć ją teraz.

Do grona miłośniczek dzierganych kreacji dołączyła też Marcelina Zawadzka. Na Instagramie pokazała efekty sesji zdjęciowej, która odbyła się na plaży. Połączyła szydełkową sukienkę z bikini, dopełniając stylizację kowbojskim kapeluszem.

