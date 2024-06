Pozowała w szydełkowej mini. Majstersztyk to mało powiedziane

Są ubrania, które już na pierwszy rzut oka kojarzą nam się z latem oraz wakacjami. Z całą pewnością można zaliczyć do nich szydełkowe stroje, które idealnie podkreślają charakter stylizacji. Gwiazdy już je noszą i wyglądają w nich fenomenalnie.

Wakacje rządzą się swoimi prawami. To właśnie podczas urlopu możemy pozwolić sobie na nieco swobodniejsze stylizacje, które nie tylko zapewniają komfort podczas upalnych dni, ale też idealnie wpisują się w letni klimat.

Była Miss Polonia zadbała również o stylowe dodatki, dobierając do swojej stylizacji szydełkowy kapelusik oraz kaskadowe naszyjniki.

Anna Lewandowska na co dzień mieszka w Barcelonie, gdzie często prezentuje się w iście wakacyjnych stylizacjach. Ostatnio na InstaStories zaprezentowała się w szydełkowej bluzce ze znanej sieciówki. Model w pastelowe paski optycznie wydłużył jej sylwetkę. Produkt z kołnierzykiem polo delikatnie prześwitywał, co tylko dodało jej nieco luzu i nonszalancji.

Postawiła na komplet ze znanej sieciówki. Tworzą go supermodna w tym sezonie kamizelka oraz szorty. Influencerka postawiła na produkty w czerwonym kolorze, który w tym sezonie również bije wszelkie rekordy popularności. Było stylowo, modnie, a do tego najprawdopodobniej też piekielnie wygodnie, czyli tak, jak lubimy najbardziej.

