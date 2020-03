Rzeczywistość w obliczu koronawirusa. Zdjęcie rozmawiających przez szybę staruszków chwyta za serce

Para staruszków ze stanu Waszyngton, rozdzielona przez kwarantannę z powodu koronawirusa, rozmawiała ze sobą przez okno. Zdjęcie naprawdę porusza.

Koronawirus wzbudza panikę na całym świecie. Wirus rozprzestrzenia się w błyskawicznym tempie – na ten moment odnotowano już ponad 100 tysięcy zachorowań. Ludzie w obawie o zdrowie odwołują podróże i ruszają do sklepów, by zgromadzić zapasy w razie ewentualnej kwarantanny. Zdjęcia pustych półek i ludzkich twarzy zakrytych maseczkami stały się już viralami. To jednak niejedyne oblicze rzeczywistości opanowanej tajemniczym wirusem.