Rzucała się w oczy. Płaszcz zagrał pierwsze skrzypce

Plastikowy trend powraca do mody jak bumerang

Jeansowe katany, skórzane ramoneski czy beżowe trencze nie robią takiego wrażenia, jak płaszcze z technicznych materiałów. Okazuje się, że "plastic is fantastic" i co jakiś czas zawraca projektantom w głowach. Podobnie jak gwiazdom, które angażują plastikowe elementy garderoby nawet do letnich stylizacji. Nie tylko płaszcze, ale też transparentne kozaki za kolano, o których było głośno kilka sezonów temu.