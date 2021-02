Rzuciła się na pomoc synowi. Amerykanka chciała udaremnić porwanie

Do tragicznych wydarzeń doszło we wtorek 9 lutego w Arizonie. 30-letnia Brittany Walker-Martie próbowała pomóc swojemu niespełna rocznemu synkowi. Dziecko zostało uprowadzone, a matka nie zamierzała bezczynnie na wszystko patrzeć. Niestety doszło do kolejnych dramatycznych wydarzeń, skutkiem czego dzielna kobieta zginęła.

Zdjęcie Brittany Walker-Martie. Źródło: Twitter.com