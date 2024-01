1800 aplikacji na jedno ogłoszenie. Jak "zetki" walczą o wymarzoną pracę?

– Choć myśleliśmy, że kryzys i fala zwolnień to jedynie przejściowe turbulencje na rynku pracy, tak jak miało to miejsce w trakcie pandemii, rynek wciąż "dochodzi do siebie". A najbardziej poszkodowaną grupą są juniorzy i juniorki. Na portalu No Fluff Jobs w 2023 roku ogłoszenia juniorskie stanowiły jedynie 7,1 proc. wszystkich opublikowanych ofert. Na rekordowe ogłoszenie juniorskie potrafiło wpaść nawet ponad 1800 CV. Pracodawcy wciąż czują się pewniej, zatrudniając bardziej doświadczonych i samodzielnych pracowników lub pracowniczki – mówi ekspertka.