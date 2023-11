Catalina de Erauso. Zakonnica, lesbijka i… konkwistadorka

Biskup początkowo nie chciał do końca wierzyć w opowieść Cataliny. W związku z tym zlecił siostrom zakonnym z pobliskiego klasztoru, by zbadały, czy rzeczywiście jest ona kobietą. Badanie potwierdziło nie tylko to, lecz również fakt, że nigdy nie była ona z mężczyzną (w co łatwo uwierzyć, gdyż – jak dziś wiemy – była lesbijką). Nie poinformowała ona oczywiście biskupa o swoich preferencjach seksualnych, lecz i tak odbyć musiała pewną formę pokuty za swój dotychczasowy styl życia. Ponownie musiała włożyć habit i ponad dwa lata spędziła w pobliskim zakonie. Kiedy go opuściła, była już sławna. Postanowiła wykorzystać swoje pięć minut i w 1624 roku wróciła do Europy.