Józefina – największa miłość Napoleona

W 1779 roku Józefina przybywa do Paryża i bierze ślub z Aleksandrem. Wydaje się zadowolona, mieszka z ciotką i jej kochankiem, zachwyca się francuską stolicą. Jedynie małżeństwo okazuje się wielkim rozczarowaniem – Aleksander większość czasu spędza ze swoim pułkiem w Bretanii, a jeśli wraca do Paryża, to tylko po to, aby wypominać żonie brak wykształcenia i obycia. Nie stroni też od towarzystwa innych kobiet. Józefina jest zazdrosna i ma nadzieję, że małżeńskie relacje naprawi przyjście na świat ich syna Eugeniusza, który rodzi się w 1781 roku. Ale nawet narodziny potomka nie zatrzymują Aleksandra w domu, woli podróżować do Włoch i na Antyle. Do żony pisze w listach: "Zaczynam się obawiać, że nasze małżeństwo układa się beznadziejnie. Możesz o to winić jedynie siebie".