Bolszewickie gwałty na Polkach w 1920 r. "Małe dziewczynki, stare kobiety, wszystkie nas męczyli"

Jedną z ich ofiar była żona doktora Jana Gołębiowskiego, który sam poszedł na ochotnika do wojska, pozostawiając małżonkę w zdawać by się mogło bezpiecznym mieście.

"Pięć razy do niej wchodzili. Słyszałem krzyki, ale cóż miałem robić? Stary jestem. Potem przyszła do nas i, nic nie mówiąc, rzuciła się na łóżko i leżała jak martwa. O nic się nie pytałem".

Ogrom tragedii, jaki spotkał mieszkanki Płocka, najlepiej oddaje list Marii Macieszyny do walczącego na froncie męża. Wysłała go zaledwie cztery dni po wypędzeniu bolszewików z miasta. Autorka przytaczała w nim między innymi dramatyczną relację kobiet, które schowały się w piwnicy na ulicy Zduńskiej:

"Co jedni wyszli, to drudzy wchodzili! O Jezu: Co chcieli, to robili z nami. Małe dziewczynki, stare kobiety, wszystkie nas, wszystkie męczyli. Dziewczęta były czerwonosine, oczy miały na wierzchu, ubranie porozrywane. Zrozumieliśmy. Wracały ich całe szeregi, zawodząc i łkając".