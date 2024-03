Magdalena Abakanowicz. Pod jednym dachem z mężem i kochankiem

Artystka zapisała wrażenia z tego wieczoru: "Bystry, inteligentny, znał dobrze angielski i zabawiał wszystkich zebranych". Ona też nie pozostawiła go obojętnym, niewykluczone, że przyjechał kilkaset kilometrów specjalnie po to, by ją poznać. Żadne z nich nie przypuszczało wtedy – a był to rok 1972 – że rozpoczyna się znajomość, a później romans, który będzie trwał do końca ich życia.