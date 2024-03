Lidia Zamkow. Sprawy prywatne załatwiała publicznie

W 1953 roku ściągnęła ich do Teatru Wybrzeże w Gdańsku, którym kierowała. Ale tylko Leszkowi dała rolę w "Barbarzyńcach" drugiej sztuce, którą wyreżyserowała po przeprowadzce do Trójmiasta. Była 24-letnim debiutantem zachwycona – jego talentem, urodą, głosem. By zatrzymać go w Gdańsku, zaoferowała mu stanowisko kierownika literackiego. Nie udało się jej jednak przekonać ulubieńca, by pojechał z nią do Warszawy, dokąd w 1955 roku ściągnął ją pierwszy mąż, Jan Świderski. Miała reżyserować w teatrze, którego był dyrektorem artystycznym, "Romeo i Julię" Szekspira w nowym przekładzie... Macieja Słomczyńskiego. Leszek Herdegen wrócił do Krakowa. Sam, bo jego małżeństwo z Haliną Zaczek istniało już wtedy tylko na papierze.