"Czarna Wdowa z polskiej dzielnicy" usłyszała wyrok dożywocia. Jej mężowie zginęli w dziwnych okolicznościach

Gdy zbrodnie Tillie Klimek wyszły na jaw, chicagowska prasa nadała jej przydomek "Czarnej Wdowy z polskiej dzielnicy". Kobieta urodziła się bowiem na polskich ziemiach w 1876 roku jako Teofila lub Otylia Gburek i jak wielu Polaków wyemigrowała do Stanów w nadziei na lepsze życie.

Obrotna wdówka szybko jednak pocieszyła się kolejnym, trzecim już małżeństwem. W 1919 roku wyszła za Franka Józefa Kupczyka. Tillie zaczęło wkrótce dręczyć przeświadczenie, że mąż może długo nie pożyć, poprosiła go zatem o wykupienie polisy.... Frank faktycznie długo nie pociągnął, zmarł na zapalenie płuc w 1921 roku. Tillie otarła łzy dolarami z jego polisy i już 3 miesiące później była żoną zamożnego Józefa Klimka.

Parze jednak nie układało się najlepiej - Klimek był babiarzem i pijakiem, co nie napawało Tillie zachwytem. Wkrótce jednak małżonek przestał szlajać się po mieście, zaległ za to zbolały w łóżku. Gdy wezwał lekarza, ten zlecił badania krwi, z których jasno wynikało, że Józef musiał być regularnie podtruwany arszenikiem…

Urodzona w 1903 roku w Bukareszcie Vera Renczi była elegancką damą, od wczesnej młodości przyzwyczajoną do wygód i specjalnego traktowania. Już jako mała dziewczynka dawała popalić bliskim i służbie, by z czasem wyrosnąć na pannę kapryśną i nie znoszącą sprzeciwu. Cierpiała również na beznadziejny romantyzm. Zakochiwała się często i za każdym razem na zabój, oferując kochankom całe swe ciało, serce i uwagę. W stopniu wręcz niemożliwym do zaakceptowania...