Powiedziała o toksycznym macierzyństwie. "Znam wiele takich kobiet"

52-latka w rozmowie z portalem opowiedziała, o trudach wcielenia się w Alicję, matkę dorastającego syna, a także o samym filmie "Nieobliczalna". Aktorka zwróciła uwagę, że tematyka filmu nie należy do najprostszych, ponieważ mówi on o wstydliwym problemie, jakim jest przemoc fizyczna i psychiczna w rodzinie.

Aktorka zwróciła również uwagę, że chociaż w filmach często pokazuje się kobiety, które doświadczają przemocy domowe, to tak naprawdę pojawia się ona w różnych relacjach, nie tylko między rodzicami ich dziećmi, ale także wśród małżeństw czy w relacjach przyjacielskich.

Aktorka podkreśla, że tworzenie więzi z filmowym synem, opierało się na wyobraźni i obserwacji. Chociaż nie ma własnych dzieci, Cielecka zna kobiety, które mierzą się z podobnymi trudnościami, co jej bohaterka w "Nieobliczalnej".

W Gdyni postawiła na klasykę. Ale to jej buty skradły show

W Gdyni postawiła na klasykę. Ale to jej buty skradły show

Zapraszamy na grupę FB - #Samodbałość. To tu będziemy informować na bieżąco o wywiadach, nowych historiach. Dołączcie do nas i zaproście wszystkie znajome. Czekamy na was!