Agnieszka Chylińska i jej droga od buntowniczki w O.N.A. do nowej płyty "Never ending sorry"

Szkoda, bo choć Chylińska wypowiadała się oszczędnie, ale jednak, na inne tematy społeczne, to brakuje wyrazistego głosu w kwestii spraw społeczności LGBT. Jeśli nowy utwór tym głosem ma być, to zbyt rozmytym, niewyraźnym. Bo o czym on jest tak naprawdę? Nie wiadomo. Buntowniczy przekaz: nie mów mi co mam robić i "jest nas więcej" – czyli, jak rozumiem, tych niegodzących się na z góry narzucane zakazy i nakazy – jest na tyle uniwersalny, że utożsamić może się z nim każdy. Ale tak naprawdę… kogo właściwie jest tutaj więcej?