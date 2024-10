Jesienna lista zakupów. W co warto zainwestować?

Jako stylistka przygotowałam dla was zestawienie najważniejszych trendów na sezon "fall winter 2024". To te nurty dominują w okresie jesienno zimowym. Wybierzmy z poniższej listy do naszych szaf to, co najbardziej z nami rezonuje.

Zamsz

To najpopularniejszy materiał w tym sezonie. W poprzednich latach możemy kojarzyć go głównie z butami i torebkami. Teraz czas na zamszowe kurtki, spódnice, trencze oraz inne ubrania z tego materiału. Nie bójmy się łączyć ubrań zamszowych o różnych odcieniach - to nie jest błąd. Możemy zestawić marynarkę zamszową z torebką, która jest jaśniejsza.

Boho

Co ten trend tak naprawdę oznacza w modzie? To długie i zwiewne sukienki. Delikatne falbanki i przezroczyste materiały. Kobieta boho lubi naturalne kolory, więc w jej stylizacjach pojawiają się brązy, beże, zgaszone róże oraz khaki. Jeżeli mówimy o beauty trendach, to boho dziewczyna ma tzw. "messy hair", czyli naturalne i zwiewne fryzury. Mogą być spięte w luźny kok lub zaplecione w warkoczyk.

Trend boho © GETTY | Penske Media

Cowboy girl

Stylizacje nawiązujące do klimatu western. Ten trend to kapelusze, kowbojki, ale nie tylko… Pojawia się jeans i to w dużej ilości. Najmodniejszy odcień tego materiału w tym sezonie to ten najciemniejszy, który nie posiada żadnych przetarć. Brązowe paski w dużym rozmiarze to również jeden z elementów tego trendu. Jeżeli ubrania w tym trendzie nie pasują do twojej szafy, to możesz postawić na mały akcent. Przykład? Kowbojki, które będą dopełniały proste stylizacje oraz maxi sukienek.

Animal print

Jeżeli podobają ci się wzory, to w tym sezonie postaw na zwierzęce printy. Panterka to dość odważna propozycja, ale jak zaczynasz przygodę z tym trendem, to polecam wybrać dodatki. Wzorzyste buty lub torebka będzie dobrym krokiem na start. Wzór panterki pojawił się już w poprzednim sezonie, ale to nie jedyny print na jesień. "Cow prints" to zwierzęcy wzór, który nawiązuje do krowy. Zdecydowanie zarezerwowany dla prawdziwych trendsetterów.

Emily Ratajkowski w panterkowych kozakach © GETTY | Ignat

Burgund

Jesienią zawsze wracają głębokie kolory. To idealny czas na stylizacje ze zgaszonymi kolorami w roli głównej. Numerem jeden jest burgund. Opanował on wybiegi i pojawił się przy wielu sylwetkach. Ten kolor to również ciekawa opcja na makijaż (burgundowe usta) i paznokcie. Jeżeli nie jesteśmy pewne, z czym łączyć mocną czerwień, to postawmy na monochromatyczny look. Stylizacja od stóp do głów w jednym kolorze. Natomiast burgund wygląda również dobrze z kolorem brązowym lub z innymi kolorami z palety głębokich odcieni.

Burgund to hitowy kolor na jesień © GETTY | 2024 Gilbert Carrasquillo

Maxi rozkloszowane spódnice

Długość mini zeszła na drugi plan. Stawiamy na maxi i midi spódnice oraz sukienki. Ta długość może wam się kojarzyć z latem i długimi letnimi sukienkami. Nic bardziej mylnego. Rozkloszowane maxi spódnice będą dobrze wyglądać z grubymi swetrami lub golfami. Możemy wybrać płaskie buty, np. mokasyny i grube, wełniane skarpetki. Druga opcja to wysokie kozaki na obcasie.

Personalizowane torebki

Trend na personalizacje w modzie to nie nowość. Projektanci często w swojej ofercie prezentują nam możliwość dopasowania konkretnego ubrania do naszej sylwetki. Ubrania mają podkreślać nasz indywidualizm i styl ubierania się. W tym sezonie stawiamy na torebki, które są ozdobione w naszym stylu.

Torebka dopełni każdą stylizację © GETTY | Marc Piasecki

Ten trend nawiązuje również do DIY, czyli "zrób to sam". W szybki sposób możemy sprawić, że stara torebka będzie wyglądała jak nowa. Przygotujmy ulubione breloki, biżuteryjne dodatki lub apaszki. Dopasujmy do naszej torebki. Apaszkę również możemy ciekawie wykorzystać przy stylizowaniu torby.

Milena Bekalarska jest stylistką i zajmuje się kreowaniem wizerunku. Najgorętsze trendy ma w małym placu, a wiedzą na temat mody i stylizacji dzieli się z internautami za pośrednictwem mediów społecznościowych.

Milena Bekalarska © Milena Bekalarska | Milena Bekalarska

© Materiały WP