Barbara Krafftówna. Z beztroskiego dzieciństwa w Łucku weszła w koszmar walki o przetrwanie

- Nie ma mojej córeczki, bo poszła po bułeczki, ha ha! - zapamiętała pani Barbara. Tymczasem nastał już świt, pod dom zaraz podjechała zamówiona wcześniej dorożka: była niedziela, mieli jechać na mszę. Matka rzuciła się do pakunków, wyjęła wstążki, szaliki, kapelusze, wystroiła cała rodzinę i tak wsiedli. Udając miejscowych, jechali w stronę kościoła. - Ale minęliśmy kościół i nadal wolniutko człapu-człapu-człapu, niby na spacer jedziemy i jak już wyczłapaliśmy z zabudowań, matka kazała pognać galopem jak najdalej. I potem kolejną dorożką wróciliśmy do Łucka, gdzie mieszkaliśmy jeszcze do 1942 roku - wspominała aktorka. Wrócili do tego samego baraku, który opuścili i to tutaj, wycieńczony, zmarł Tadeusz Krafft. Niedługo po jego pogrzebie weszli Niemcy.