Zofia i Andrzej Łapiccy. Niewierność męża znosiła z godnością

Andrzej Łapicki romansował z wieloma kobietami. O wielu tych romansach żona wiedziała ze środowiskowych plotek. Niewierność męża znosiła z godnością. Uważała wręcz, że skoro jest tak przystojny, ma do nich prawo. Dom, który stworzyła, był bezpiecznym portem, do którego Łapicki powracał. Tylko żona tak cierpliwie wysłuchiwała go, podziwiała, znosiła. "Stanowiła dla mnie wsparcie emocjonalne. Można było się jej wyżalić, a to jest niezwykle ważne. Miałem przecież ciężkie chwile. Ona nigdy nie traciła nadziei, że wszystko się wyprostuje. Wyciągała mnie z dołków" – mówił aktor po jej śmierci.