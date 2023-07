Nie podobał jej się wybranek córki. Przykre, co usłyszała przed ślubem

Za stary, za młody, za biedny, zbyt przystojny

Każdy powód do obaw o córkę jest dobry. Przyszły mąż często oceniany jest z nadzwyczajną surowością. - To zjawisko zbadane już naukowo, że jesteśmy bardziej wymagający wobec osób do rodziny "wżenionych", czyli genetycznie niespokrewnionych - mówi ekspertka portalu-katalogu ślubnego PlanujemyWesele.pl. - Do tego dochodzą własne doświadczenia, obawy, ale też ambicje. Zawsze można powiedzieć, że przyszły zięć jest życiowo nieporadny, za mało zaradny, za bardzo podoba się kobietom… Obaw jest tyle, ilu teściów. Warto jednak pamiętać, że to czas i samo życie weryfikuje wybory dwojga, dorosłych przecież ludzi - podkreśla Anna Machnowska.