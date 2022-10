Ślub i wesele, kiedy wstydzisz się zachowania ojca, wujka, brata, siostry

Pilnować niesfornych

- My z mężem obawialiśmy się zachowania nowej partnerki mojego taty – mówi Katarzyna, właśnie z mężem świętowali pierwszą rocznicę ślubu. - Dlatego poprosiliśmy ciocię, aby miała na nią oko – opowiada. - Tata nie chciał nawet słyszeć, że miałby przyjść bez niej, zagroził, że w ogóle się nie pojawi, a to nie wchodziło w grę. Obawialiśmy się, bo to kobieta, która nadużywa alkoholu, mimo, że sama jest lekarzem – tłumaczy. - Ciocia okazała się lepsza niż secret service. Dyskretnie kontrolowała jej picie, a w odpowiedniej chwili odprowadziła do pokoju – podsumowuje. Poprosić o pomoc zaufaną osobę z rodziny, by dyskretnie czuwała nad kimś, kto może zachować się w żenujący dla pozostałych gości sposób, to bezpieczne, choć na pewno obciążające dla tej osoby rozwiązanie. Dlatego powinniśmy czuć, że życzliwa osoba czuje się na siłach w to zaangażować.