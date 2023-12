Choinka, prezenty, sylwester i... stres. Jak pomóc psu i kotu?

A jeśli jesteśmy przy choince, to miejmy też na uwadze, aby była dobrze unieruchomiona. Można ją przywiązać np. do haka w suficie. Jeśli stoi w donicy, zwróćmy uwagę, aby była ona odpowiednio szeroka i stabilna. Możemy np. wstawić ją do dodatkowej osłonki wypełnionej dla zwiększenia ciężaru kamieniami czy keramzytem.