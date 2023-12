Właściciele chcą dobrze. Cierpi czworonóg

Wróciliście ze spaceru – pies po kąpieli błotnej i ty z wizją kolejnej godziny spędzonej na sprzątaniu łazienki. Pupil czeka już w brodziku na strumień czystej wody, ale orientujesz się, że ilość pozostałego szamponu dla zwierzaka zdoła starczyć co najwyżej na koniuszek ogona. Dlatego sięgasz po swój kosmetyk i szamponem do włosów przetłuszczających się, dodającym objętości lub wygładzającym włosy - pucujesz psa. To duży błąd, który może nieść ze sobą dotkliwe konsekwencje dla skóry psa.