Gryfina Halicka nie przebierała w słowach. Publicznie nazwała księcia impotentem

Kraków dla… Wacława

Gryfina Halicka jeszcze za życia męża była bardzo przywiązana do swojego siostrzeńca – Wacława II. Do tego stopnia, że po śmierci Leszka Czarnego oddała czeskiemu władcy posiadane dzielnice. Kroniki wspominają o dokumencie (wystawionym lub sfałszowanym), który owo przekazanie by potwierdzał, nie wiadomo jednak, czy taki papier w rzeczywistości kiedykolwiek istniał. I choć ostatecznie to krakowscy możni zdecydowali o tym, by Krakowem władał Wacław II, Gryfina bez wątpienia mu to ułatwiła.