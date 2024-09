Prawda o pierwszym spotkaniu Elżbiety II i księcia Filipa. Historia jak z bajki?

Najprawdopodobniej prawnuki królowej Wiktorii poznały się jednak już pięć lat wcześniej na ślubie wuja Elżbiety, Jerzego księcia Kentu i kuzynki Filipa, Mariny. Ale wówczas oboje byli zdecydowanie za młodzi, aby rodzinna uroczystość jakkolwiek wpłynęła na ich przyszłość. Zupełnie inaczej sytuacja wyglądała w przypadku spotkania, do którego doszło niespełna półtora miesiąca przed wybuchem II wojny światowej.

Nie chcąc narażać Elżbiety i jej młodszej siostry Małgorzaty na zarażenie, zdecydowano, że obie pozostaną w domu komendanta szkoły. Do towarzystwa wyznaczono im dalekiego kuzyna monarszych córek – Filipa, który również uczęszczał do Royal Navy College. Potomek zdetronizowanej greckiej rodziny panującej także był prawnukiem królowej Wiktorii, jego obecność wydawała się więc naturalna.

Młodziutka Elżbieta była zauroczona wysokim, jasnowłosym i niebieskookim Filipem. Podobno "nie mogła oderwać od niego wzroku, choć on nie zwracał na nią uwagi". Podekscytowana krzyczała "Popatrz, Crawfie! Patrz, jaki zwinny! A jak skacze!".

Następnego dnia, gdy monarsza jednostka opuszczała port, przydzielono jej do "eskorty" kadetów, którzy w jednoosobowych wiosłowych łódeczkach mieli płynąć obok jachtu. W pewnym momencie król, nie chcąc, aby młodzi mężczyźni nadto oddalili się od brzegu, nakazał im powrót.

Tylko jeden z nich nie posłuchał i płynął dalej. Okazało się, że to Filip. Jerzy VI nie był zachwycony takim zachowaniem. Stwierdził nawet: "Co za dureń. Jeśli nie przestanie, będziemy musieli wrócić, żeby mógł trafić do domu".