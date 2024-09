Była jedną z najpiękniejszych kobiet Europy. Dlaczego zrobiono z niej straszydło?

Ponure wrażenie potęguje strój monarchini ukazany na jej powszechnie kojarzonych portretach. Żałobny welon oraz prosta, wdowia suknia, przywodząca na myśl wór pokutny. Do tego dochodzą: wiecznie naburmuszona, ponura mina, zapadnięte, zapłakane oczy i wulgarnie odstający podbródek. Słowem: widok nie zachwyca.

Wszystkie te portrety powstały po 1548 roku – a więc już po śmierci męża Bony, króla Zygmunta Starego. Władczyni, liczyła sobie wówczas ponad 50 lat. To oczywiste, że nie odznaczała się już młodzieńczą urodą. Problem polega jednak na tym, że obrazy nie tylko ukazują wawelską panią w średnim wieku, ale też – ukazują ją fałszywie. Bona tak nie wyglądała, nawet w ostatnich latach życia.

Zachowało się kilka wizerunków, które oddają prawdziwą urodę królowej w późniejszych latach życia. To medale z jej podobizną, a przede wszystkim wspaniała kamea, którą Bona podarowała w prezencie niemieckiemu cesarzowi.

Kamea, jako drobny element biżuterii, nie oddaje szczegółów wyglądu władczyni. Te jednak można znaleźć w innym jej wizerunku – nie dość, że ostatnim, to też uderzająco realistycznym. Wykonanym w trzech wymiarach i z uwzględnieniem wszelkich detali.

Mowa o rzeźbie przedstawiającej królową, umieszczonej nad jej grobem we włoskim Bari. To ujmujące dzieło sztuki powstało na zlecenie córki Bony, Anny Jagiellonki, w oparciu o nieznany portret wybitnej władczyni.

W nawie głównej Bazyliki Świętego Mikołaja można podziwiać wysmakowaną, arystokratyczną urodę polskiej władczyni, widoczną nawet u schyłku życia. Królowa z rękoma złożonymi do modlitwy klęczy na poduszce, odziana w prostą, ale elegancką suknię oraz długi płaszcz. Twarz ma dumną, ładną i spokojną. Wygląda jak majestatyczna matrona, a nie umęczona życiem wdowa.

Dlaczego na portretach znanych z podręczników Bona Sforza prezentuje się zupełnie inaczej? I dlaczego królowa (bardzo przywiązana do kwestii prestiżu!) pozwalała ukazywać się w wybitnie niekorzystny sposób, jeśli cały szereg dzieł sztuki zaprzecza, jakoby była straszydłem?

We wdowich portretach Bony widać nie tyle prawdziwą monarchinię, co szowinizm doby renesansu. Bo rzecz jasna owdowiałych mężczyzn nikt nie malował tak, by wyglądali na o wiele brzydszych niż w rzeczywistości.