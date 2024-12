Są jednocześnie słodkie i kwaśne i nie mają pestek. Mało kto potrafi je rozróżnić

"Puchata" skórka to jasny znak. Zwróć uwagę przy zakupie

"Puchata" skórka to jasny znak. Zwróć uwagę przy zakupie

Ten owoc to hybryda dwóch innych - gorzkich pomarańczy i mandarynek . Efekt tej krzyżówki jest zaskakujący. Klementynki powstały prawdopodobnie w końcu XIX w. w Algierii, w ogrodzie sierocińca prowadzonego przez francuskiego misjonarza Clementa Rodiera. To od jego imienia nowy owoc w 1902 r. oficjalnie wziął swoją nazwę.

Klementynki różnią się zarówno od pomarańczy, jak i od mandarynek. Przede wszystkim w przeciwieństwie do nich, mandarynki są lekko spłaszczone w charakterystyczny sposób. Klementynki nie mają tylu pestek. Ich miąższ różni się także kolorem - jest bardziej pomarańczowy. Do tego łatwo się je obiera i rozdziela na cząstki.

Warto wiedzieć, że klementynki są prawdziwą bombą składników odżywczych . Mają w sobie dużo witamin i minerałów, w tym witaminę C, witaminę B6, kwas foliowy, wapń, fosfor, potas, żelazo, cholinę oraz flawonoidy i karotenoidy. Dodatkowo są one bogate w błonnik, który nie tylko zadba o dobre trawienie, ale i zapewni organizmowi uczucie sytości na dłużej.

Czy wszyscy mogą cieszyć się klementynkami bez umiaru? Niestety nie. Przede wszystkim osoby, które mają alergię na cytrusy, powinny ostrożnie podchodzić do ich spożycia - ten owoc może ich uczulić tak samo, jak wszyscy inni jego kwaskowi kuzyni. W dodatku eksperci zalecają ostrożność osobom przyjmującym leki na serce i te na obniżenie cholesterolu.

Zapraszamy na grupę FB - #Samodbałość. To tu będziemy informować na bieżąco o wywiadach, nowych historiach. Dołączcie do nas i zaproście wszystkie znajome. Czekamy na was!