Możesz nie wiedzieć. Błąd podczas jedzenia mandarynek

Pokonują długą drogę i przyjeżdżają świeże

Używa się do tego głównie miodu pszczelego, który nie jest szkodliwy, a także wosku carnauba czy szelaku. Są to naturalne związki, jednak mogą wywołać u ludzi reakcję alergiczną, a nawet stan zapalny. Cytrusy są także pryskane środkami grzybobójczymi, które mają w swoim składzie tak zwane fungicydy, do których zalicza się m.in. imazalil i tiabendazol. Środki w małych ilościach są uznane za bezpieczne, są też powszechnie używane, ale nie zaleca się ich spożywania.