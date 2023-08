Są już wszędzie. Uważaj, żeby przypadkiem nie dotknąć

Oleica krówka to niewielki chrząszcz, którego długość nie przekracza 35 mm. Jego wygląd zwraca jednak uwagę, ponieważ owad posiada charakterystyczny, czarno-niebieski pancerz, który mieni się w słońcu. Jeżeli zauważysz go w lesie, lepiej go nie dotykaj. Chrząszcz ten wytwarza bowiem substancję-truciznę zwaną kantarydyną.