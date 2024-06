Ok, rozumiem

"Test ptaszka" robi furorę. Partnerki stosują go coraz częściej

W niektórych związkach pojawiają się wątpliwości, czy aby na pewno wybraliśmy odpowiedniego partnera. Okazuje się, że można to sprawdzić za pomocą popularnego na TikToku "testu ptaszka". Ta metoda już od pewnego czasu robi furorę.

Na TikToku możemy znaleźć naprawdę ogromną ilość filmików. Jedne nagrania bawią, inne edukują. Pośród setek tysięcy wideo z makijażowymi tutorialami i śmiesznymi wpadkami znajomych, możemy znaleźć również porady na temat zdrowego trybu życia oraz wypowiedzi w kwestii udanych związków. Od pewnego czasu wśród tiktokerów modny zrobił się "bird test", czyli w tłumaczeniu "test ptaszka".

Użytkownicy TikToka pokochali "test ptaszka"

Na pewno wiele osób marzy o tym, aby dany partner był tym jedynym, z którym spędzimy resztę życia. Jednak czy nasz wybór faktycznie jest odpowiedni? Co prawda nigdy nie możemy zyskać stuprocentowej pewności, jednak niektóre metody mogą pomóc rozwiać nasze wątpliwości. "Test ptaszka", zyskujący popularność, może okazać się pomocnym narzędziem w rozwianiu problemów i lepszym zrozumieniu własnych uczuć.

Istota testu polega na spontanicznym zwróceniu uwagi na coś pozornie mało istotnego, jak na przykład przelatujące ptaki, stąd też nazwa "bird test". Popularność tego trendu wynika z faktu, że tak naprawdę bada on "bids for connection", czyli te drobne, codzienne gesty nawiązywania kontaktu i okazywania zainteresowania partnerowi. Jak wyjaśnia psycholożka Anna Chojnowska, to właśnie te małe momenty są kluczowe dla budowania więzi w związku.

Skąd wziął się pomysł na "bird test"?

Amerykański psycholog John Gottman jest twórcą "testu ptaszka" i podkreśla, że pary okazujące sobie wzajemne zainteresowanie mają większe szanse na trwałe i satysfakcjonujące relacje. Z kolei terapeuta małżeński Gary Brown dodaje, że istota testu tkwi w zachęcie partnera do zwrócenia uwagi na coś, co nas interesuje, co stanowi podstawę budowania głębszej więzi.

"Piękno testu na ptaka polega w zasadzie... na próbie poproszenia dowolnej osoby, z którą jesteś, aby zwróciła się w twoją stronę, nawiązała z tobą kontakt i okazała zainteresowanie czymś, co cię interesuje" - podkreślił Gary Brown w rozmowie z serwisem USA Today Life.

"Test ptaszka" nie ogranicza się tylko do ptaków. Możemy wykorzystać dowolny element otoczenia, ważne jednak, aby nie był on bezpośrednio związany z zainteresowaniami partnera, którego testujemy.

Na wykonanie tego testu zdecydowała się tiktokerka Kasia, która w towarzystwie swojego partnera z zainteresowaniem powiedziała jedynie "Ale ptaszek ładny". Na co jej ukochany zareagował, dopytując, gdzie znajduje się wspomniany ptak.

