Są razem od 32 lat. Chotecka i Pazura zdradzili, co skłoniło ich do wzięcia ślubu

Dorota Chotecka i Radosław Pazura poznali się na korytarzu łódzkiej filmówki, co dało początek ich pięknej relacji. Jednak aktorka nosiła w sobie pewną obawę i była sceptycznie nastawiona do formalizowania związku. W końcu po 14 latach bycia razem Chotecka i Pazura wzięli ślub w Rzymie w towarzystwie zaledwie kilkunastu osób. Małżeństwo pobłogosławił nawet sam papież Jan Paweł II. W ostatnim wywiadzie dla "Dzień Dobry TVN" opowiedzieli, co było przyczyną, dla której zdecydowali się wreszcie zostać mężem i żoną.