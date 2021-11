Marianna Gierszewska pokazała ciało 9 tygodni po porodzie. Fanka: "Najprawdziwszy profil na Instagramie"

"Twoja naturalność jest czymś pięknym"

Fani jak zawsze zalali ją komentarzami ze słowami uznania. "Jesteś wyjątkowa w tym instagramowym świecie, nie jak inne osoby znane, co pokazują, jakie one są to "doskonałe" bo używają mnóstwo filtrów, żeby ich każdy podziwiał. Twoja naturalność jest czymś pięknym i to powinno być podziwiane", "Bardzo lubię, ta twoja energię, jest bardzo szczera i napędza mnie pozytywnie do życia", "Niesamowite – znów! Niby wszystkie kobiety o tym wiemy a jednak potrzebujemy czasem o tym sobie przypomnieć!" – piszą pod postem.