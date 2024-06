Są "rzymskim małżeństwem". Takich par w polskim show-biznesie przybywa

Terminu "rzymskie małżeństwo" użyła już wcześniej Lara Gessler oraz jej partner Piotr Szeląg. Określenie to oznacza, że partnerzy decydują się na bycie razem bez formalnego ślubu kościelnego czy cywilnego. To prywatna decyzja, którą można w każdej chwili zakończyć. Takie nieformalne związki są coraz bardziej popularne.

Chociaż Piotr Szeląg i Lara Gessler ostatecznie się pobrali, to użyte przez mężczyznę w 2019 roku sformułowanie, bardzo spodobało się innym parom. Okazuje się, że rzymskich małżeństw w polskim show-biznesie jest całkiem sporo. Przykładem tego jest m.in. Maja Ostaszewska oraz Michał Englert, którzy od kilkunastu lat są razem. Aktorka i jej partner wychowują wspólnie dwójkę dzieci, Franciszka oraz Janinę.

Niestety, ma też wady: trudniejszy dostęp do kredytu, problemy w sytuacjach kryzysowych (np. brak dostępu do informacji o stanie zdrowia partnera w szpitalu) i brak automatycznego dziedziczenia. Mimo to, jak widać na przykładzie niektórych gwiazd, takie związki od lat mają się dobrze.