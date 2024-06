Mało kto wie, kim jest jego żona. "Zakochaliśmy się jak nastolatki"

Cezary Morawski poznał drugą żonę, Annę Zagórską, w pracy. Miał już wtedy za sobą rozwód z Joanną, z którą ma dwoje dzieci. Nie była to jednak miłość od pierwszego wejrzenia. Jeden szczegół sprawił, że Anna dopiero po pewnym czasie zwróciła na niego uwagę.

Cezary Morawski 5 czerwca 2024 roku kończy 70 lat. Aktor jest najbardziej znany z roli Krzysztofa Zduńskiego w serialu "M jak miłość", w którego wcielał się przez sześć lat. Mimo popularności porzucił słynną produkcję, angażując się m.in. w pracę w Akademii Teatralnej w Warszawie. To tam poznał drugą żonę, Annę Zagórską, która od 2012 do 2015 roku była dziekanem Wydziału Aktorskiego. Nie była to jednak miłość od pierwszego wejrzenia.

Kim jest druga żona Cezarego Morawskiego?

Pierwszą żoną Cezarego Morawskiego była Joanna Morawska, z którą aktor ma dwoje dzieci. Jego syn, Tomasz, zdecydował się iść poniekąd jego śladami i pracuje w tej samej branży. Jest producentem filmowym.

Małżeństwo Cezarego i Joanny nie przetrwało jednak próby czasu. Drugą żonę, Annę Zagórską, poznał w pracy - w warszawskiej Akademii Teatralnej. Kiedy się tam pojawiła, on był już profesorem. Na początku mijali się jedynie na korytarzach. Dopiero jeden szczegół w wyglądzie Morawskiego sprawił, że Zagórska zwróciła na niego uwagę.

- Coraz więcej rozmawialiśmy ze sobą, aż wreszcie zakochaliśmy się w sobie jak nastolatki. Śmiejemy się teraz czasem, że o naszej miłości zadecydowała broda. Nie wiem, czy gdyby Cezary jej nie zapuścił, w ogóle zwróciłabym na niego uwagę - mówiła Zagórska w jednym z wywiadów.

Jak oboje twierdzą, sekretem ich udanej relacji jest poświęcanie sobie czasu i uwagi.

- Ludzie uważają, że miłość jest im dana raz na zawsze i przestają zabiegać o drugą osobę, a to największy błąd. My próbujemy tego błędu nie popełniać. Mimo że jesteśmy bardzo zajęci, poświęcamy sobie wiele uwagi i czasu - powiedział Cezary Morawski.

Był bohaterem afery finansowej

Cezary Morawski nie ma za sobą jedynie dobrych momentów związanych z życiem zawodowym. W sierpniu 2016 roku aktor został wybrany na dyrektora Teatru Polskiego we Wrocławiu, co spotkało się z protestem zespołu i środowisk twórczych. Już w pierwszym roku urzędowania miał zwolnić bądź skłonić do odejścia aż 14 osób.

To jednak nie wszystko. Dwa lata później NIK przeprowadziła kontrolę we wrocławskim teatrze. Z upublicznionych wyników wynikało, że Cezary Morawski niezgodnie z prawem płacił sobie za działalność aktorską, reżyserską i scenograficzną. Wydatkował także środki publiczne i zaciągał zobowiązania z przekroczeniem limitów, które wyznaczono w planach finansowych teatru. 26 listopada 2018 roku został odwołany ze swojej funkcji.

