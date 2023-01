Są w każdych jeansach. Oto do czego służą

Davis kupował tkaniny od samego Straussa i to on odkrył, że dodanie metalowych nitów pomoże wzmocnić kieszenie w spodniach, które górnicy wypełniali ciężkimi narzędziami. Szybko chciał podzielić się tą informacją ze Straussem, do którego napisał wówczas list. Panowie rozpoczęli wtedy współpracę, a metalowe nity pozostały w jeansach aż do dziś.