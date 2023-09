Są widywane w całej Polsce. Ich pojawienie się to dobry znak

Sezon jesienny należy do ulubionych wśród grzybiarzy. Wielu z nich zdążyło już wrócić z lasów z koszami grzybów, w tym kurek, kani, podgrzybków, borowików czy maślaków. To właśnie one są jednymi z najpopularniejszych gatunków grzybów jadalnych, których mamy aż 170. Niewielu jednak wie, że zaliczamy do nich także mało znane twardzioszki.