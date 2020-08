Saba Sahar - pierwsza afgańska reżyserka postrzelona. Przeszła operację

Saba Sahar, pierwsza kobieta - reżyser w Afganistanie, działająca na rzecz kobiet, została postrzelona we wtorek, w drodze do pracy. Kobieta została trafiona w brzuch. Dzięki szybkiej interwencji została przewieziona do szpitala, gdzie przeszła operację.

Saba Sahar, reżyserka zAfganistanu została postrzelona (Facebook)