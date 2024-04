"Sama wybierz samorząd". Kobiety znów idą po swoje

No właśnie. I są samorządy, które umiejętnie prowadzą negocjacje i wiedzą, w jaki sposób przeprocesować różne rzeczy, aby ludziom żyło się lepiej, a są też takie, które nie do końca sobie z tym radzą. Jeśli ktoś kieruje biznesem i nie odnosi sukcesów w stosunku do konkurencji, wymieniamy go. Przychodzi właściciel i dziękuje za współpracę. A jeśli mówimy o samorządzie, to ci, co są na czele mówią zazwyczaj: "nie dało się". W takim razie, jeśli się nie dało, to ustąp miejsca komuś innemu, kto może będzie miał więcej szczęścia.