Samotne urodziny Bohdana Łazuki. Co słychać u znanego aktora?

Bohdan Łazuka i jego smutne urodziny

Kilka dni temu słynny polski aktor obchodził swoje urodziny. Jednak w przeciwieństwie do minionych lat, Bohdan Łazuka spędził ten dzień samotnie. Aktor przyznał w rozmowie z "Faktem", że tego wyjątkowego dnia nikt go nie odwiedził, co było spowodowane panującą pandemią. Choć gwiazdor czuł się samotny, to na szczęście jego rodzina i znajomi złożyli mu telefoniczne oraz internetowe życzenia urodzinowe. Ku zaskoczeniu Łazuki zadzwonili do niego także nieznani mu ludzie, którzy pamiętali o nim tego wyjątkowego dnia.