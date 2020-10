To Laska z "Chłopaki nie płaczą". Ale się zmienił!

Laska – jak dziś wygląda?

Laska, czyli Tomasz Bajer wcale nie marzył o aktorstwie. Jego wkroczenie do świata filmu było dziełem przypadku. 21-latka, ucznia poznańskiego liceum dostrzegł Olaf Lubaszenko i uznał, że będzie on idealny do roli Laski w reżyserowanym przez niego filmie "Chłopaki nie płaczą". Wynikało to przede wszystkim ze specyficznego sposobu bycia Tomasza Bajera. Tego, który później pokochali widzowie filmu Lubaszenki.