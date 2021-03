Sandra Kubicka ma problemy ze zdrowiem. Czeka ją skomplikowana operacja

- Mam ukruszoną chrząstkę stawową, więc ostatnio miałam taką sytuację, że mi zblokowało kolano. Miałam tyle płynu, że nie mogłam zgiąć nogi. Pojechałam na rezonans z moją kochaną mamą, która mnie rozbierała, bo nie mogłam nawet ściągnąć butów. Ja mam takie stawy. To jest taka moja natura, że one są słabe - powiedziała w rozmowie z Jastrząb Post. - Będziemy na razie ostrzykiwać i zobaczymy, czy to coś da, bo nowa kość mi nie urośnie. Jeszcze będę wstrzykiwać komórki macierzyste, a jeżeli nic nie pomoże, to operacja.