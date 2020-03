Sandra Kubicka o koronawirusie. Nie oszczędza rządu USA

Sandra Kubicka zwróciła się do swoich amerykańskich fanów. Modelka, która jest niejako uwięziona w Miami, wręcz błaga ich o pozostanie w domach, dodając, że to najlepsze, co można zrobić, gdy rząd USA – jej zdaniem – nie robi prawie nic.

Na Instagramie Kubicką śledzi ponad pół miliona osób. Wychowana w Stanach polska celebrytka wykorzystała to, by zabrać głos w sprawie koronawirusa. I nie ma nic miłego do powiedzenia.

"Boli mnie serce, widząc, jakimi ignorantami stali się ludzie" – zaczyna swój post skierowany do Amerykanów. "Jako obywatelka dwóch krajów, Polski i Stanów Zjednoczonych, widzę dwie strony kryzysu, w którym obecnie jesteśmy. Polska z mniej niż 300 przypadkami COVID-19, zachowała szczególną ostrożność i zdecydowała się zamknąć granice, co zmusiło wszystkich do pozostania w domu…" – pisze.

Sandra Kubicka o koronawirusie

Kubicka nie kryje dumy z Polaków, którzy w przeważającej większości, dostosowało się do zaleceń. "Myślę, że to najlepsza decyzja, jaką mogli podjąć jako naród. Piękne jest to, że ludzie naprawdę się zjednoczyli i wysłuchali rad rządu. Wiem, że jest to trudne dla wszystkich firm, wierzcie mi, że jest trudne dla KAŻDEGO. Również dla nas, freelancerów. Wszyscy walczymy, ale pod koniec dnia rzeczy, które mają znaczenie, nie są materialne... To ZDROWIE, MIŁOŚĆ I RODZINA" – czytamy.

Modelka stwierdza wprost, że jedyne o czym marzy, to wsiąść do samolotu i zobaczyć bliskich. Tyle że na razie jest to niemożliwe. "W Stanach Zjednoczonych mamy teraz ponad 6 tys. przypadków zakażenia. Rząd POWOLNIE nakłada ograniczenia, co jest kolejnym problemem" – ocenia, dodając, że nie chodzi jej o obalenie władzy.

"Jestem tu, by prosić was o trochę empatii. Czy możemy wszyscy zostać w domach? Jeśli pozostaniemy w domu przez kilka tygodni, możemy zatrzymać rozprzestrzenianie się wirusa, pomóc ludziom, którzy już chorują i wszystko wróci do normy wcześniej niż wtedy, gdy wszyscy będą się oburzać i temu przeciwstawiać" – zaznacza Kubicka. Celebrytka zdaje sobie sprawę, że kwarantanna to niełatwe doświadczenie, ale prosi obserwatorów o odpowiedzialność – nie tylko za siebie, ale i za innych.

