Sandra Kubicka o związku z Baronem. "Wygrał mnie na loterii"

Sandra Kubicka nie ukrywa swojej romantycznej miłości do Barona. On również rozpływa się nad ukochaną. Ich związek jest bez wątpienia obiektem zainteresowania wielu mediów. Jak więc Sandra Kubicka opublikowała post na swoim profilu na Instagramie, że sprząta swojemu chłopakowi, od razu wywołało to zainteresowanie fanów. Dodała, że i ona i jej partner są pedantyczni i opublikowała zdjęcie szafy Barona z posegregowanymi bluzami i koszulami. Dodała, że Baron wygrał ją i jej pedantyzm na loterii.