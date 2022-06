Sandra Kubicka wybrała prosty, ale odważny zestaw. Taki komplet będzie teraz hitem?

Chociaż Sandra Kubicka na każdym kroku udowadnia, że ma także niesamowitą osobowość (np. chętnie angażuje się w charytatywne akcje dla potrzebujących), to jej wygląd jest najczęściej komentowany w mediach. W weekend dosłownie zawrzało po tym, jak pojawiła się na łódzkiej konferencji dla influencerów See Bloggers w komplecie, który wyglądał tak, jakby… w ogóle go nie było.