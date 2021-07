Mazurska posiadłość Natalii Klimas. Zobacz jak mieszka aktorka.

Natalia Klimas w wieku 19 lat wyjechała z Warszawy do Nowego Jorku, gdzie uczyła się aktorstwa w słynnym The Lee Strasberg Theatre Institute. W 2006 roku ukończyła nowojorskie William Esper Studio. Po studiach zagrała w znanych na całym świecie serialach: "Gossip Girl" ("Plotkara"), "White Collar" ("Białe kołnierzyki") i "Rescue Me" oraz w filmie "Czy słyszeliście o Morganach" z Hugh Grantem i Sarah Jessicą Parker.