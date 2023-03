Sarah Ferguson pokrzyżuje plany królowi? Oto co zapowiada

Sarah Ferguson pokrzyżuje plany królowi? Stać ją na to

Książę Andrzej płaci za mieszkanie w Royal Lodge 250 funtów tygodniowo. Musi również pokrywać koszty związane z użytkowaniem posiadłości. Jeśli król dalej ograniczy dochody młodszego brata, może przestać być go stać na życie w luksusowej nieruchomości, co zmusiłoby go do przeprowadzki. Mógłby wtedy zająć odebrany Harry’emu i Meghan Frogmore Cottage.