Sarah Nicole Landry schudła 50 kg i pokazała, jak wygląda jej ciało. Zdjęcie w bieliźnie niesie ważne przesłanie Sarah Nicole Landry zrzuciła 50 kg i przeszła wielką metamorfozę. Pokazała fanom zdjęcie bieliźnie, apelując, by przeanalizowali swoje komentarze. Zdjęcie w bieliźnie niesie ważne przesłanie (Instagram.com) Sarah Nicole Landry chętnie publikuje na swoim profilu na Instagramie zdjęcia przedstawiające jej wielką metamorfozę. Kobieta schudła 50 kg, a jej ciało zmieniło się nie do poznania. Kanadyjka nie ukrywa rozstępów i wiszącej skóry, często eksponując je na zdjęciach. Tym razem zwróciła się do fanów z prośbą, by przemyśleli swoje postępowanie. Schudła 50 kg i pokazała zdjęcie w bieliźnie Sarah Nicole Landry porównała dwa zdjęcia. Jedno, na którym siedzi na łóżku w czarnym, koronkowym body, oraz kolejne, na których znajduje się dokładnie w tym samym miejscu w wygodnych legginsach i sportowym staniku oraz legginsach i bluzie. Zdjęcia podpisała hasłem: "To nie jest zaproszenie". Kanadyjka przyznała, że za każdym razem, gdy pokazuje swoje ciało, dostaje nieprzyzwoite z wiadomości. "I tak bym się z nią przespał" – zacytowała jedną z nich. Stwierdziła, że podobne komentarze są po prostu obrzydliwe. Jej ciało nie służy do zadowalania innych, a kobiecość nie zawsze przyjmuje formę seksualną. "Mężczyźni i kobiety! Nasze ciała mają służyć NAM. Są zbudowane dla intymności? Oczywiście. Ta intymność nie jest jednak żadnym obowiązkiem i ta intymność zaczyna się od nas samych, będąc naszym wyborem" – podkreśliła. Sarah Nicole Landry przyznała, że pokazywania ciała pomaga jej uwolnić się z trudnych myśli. Pragnie w ten sposób przekonać inne kobiety, by nie wstydziły się swoich niedoskonałości. Fani zgodzili się z przekazem kobiety. "Dobrze powiedziane. Przepraszam w imieniu mojej płci", "Prawdziwi mężczyźni nie zwracają się tak do kobiet", "Zupełnie się z tobą zgadzam" – pisali internauci.